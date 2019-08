Serie von Firmeneinbrüchen in Westmittelfranken scheint geklärt

In der Nacht vom 16.12.2018 zum 17.12.2018 brachen zunächst unbekannte Täter in ein Autohaus mit angrenzender Tankstelle im Gunzenhausener Stadtgebiet ein. Mit einer Beute von einigen tausend Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Weitere Einbrüche ereigneten sich dann in der Nacht vom 12.02.2019 zum 13.02.2019 in der Gemeinde Aurach. In dieser Nacht suchten die Täter insgesamt fünf Firmengebäude auf und brachen teilweise mit brachialer Gewalt in die Objekte ein. Abgesehen hatten es die Täter augenscheinlich auf Bargeld. Der Entwendungsschaden lag hier insgesamt im vierstelligen Bereich und deutlich unter dem entstandenen Sachschaden.

Im Zeitraum zwischen 14.02.2019 und 15.02.2019 suchten ebenfalls zunächst unbekannte Einbrecher erneut Firmen im Stadtgebiet von Gunzenhausen heim. In der Oettinger Straße drangen die Täter gewaltsam in mehrere Gebäude ein. In einem Fall versuchten die Einbrecher, einen Tresor mit vor Ort befindlichen Werkzeugen zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Entwendet wurden Zigaretten sowie geringe Bargeldbeträge. Der Sachschaden war auch hier deutlich höher.

Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm in allen Fällen die weitere Sachbearbeitung. Im Zuge der Ermittlungen kamen die Ermittler u. a. durch akribische Spurensicherung an den Tatorten und dabei gesichertem DNA-Material letztlich auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Der Gruppierung aus Südosteuropa werden außerdem drei Einbrüche angelastet, die Anfang März in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) begangen wurden.

Ein Tatverdächtiger, sowie seine Komplizen sind derzeit noch unbekannten Aufenthalts. Nach ihnen wird gefahndet.

