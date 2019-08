Schwerer Verkehrsunfall - weitere Person verstorben

Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich folgender Unfallhergang:

Gegen 14:50 Uhr überquerte der Fahrer eines Ford Fiesta, von Lohr kommend, an einer mit Stoppschild geregelten Kreuzung die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 1040 in Richtung Bettenfeld. Das Fahrzeug war mit fünf Personen besetzt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, der die Staatsstraße in westlicher Richtung befuhr. Durch den Aufprall wurde der Volkswagen auf einen an der Kreuzung wartenden Peugeot geschleudert.

Die fünf Insassen des Ford Fiesta wurden schwerstverletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarben zwei der Insassen, ein 41-jähriger Mann und ein 20-jähriger Mann, noch an der Unfallstelle. Fahrer und Beifahrer des Volkswagens sowie Fahrer und Beifahrer des Peugeot wurden ebenfalls schwer verletzt.

In der Nacht zum Montag (05.08.2019) erlag eine 19-jährige Frau, welche Mitfahrerin im Ford Fiesta war, ihren schweren Verletzungen. Ein 14-jähriger Junge, welcher ebenfalls Insasse des Pkw war, schwebt nach ärztlicher Auskunft weiterhin in akuter Lebensgefahr.

