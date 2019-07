Hersbruck vor 1 Stunde

Schwabacher Kriminalpolizei entdeckt Marihuana-Plantage

Hersbruck (ots) - Der Schwabacher Kriminalpolizei gelang es am Sonntag (21.07.2019) den Betreiber einer Marihuana-Plantage im Gemeindegebiet Neuhaus an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) festzunehmen. Circa 160 Cannabispflanzen wurden am Montagmorgen (22.07.2019) sichergestellt.