Schwabach: Verwirrter Mann sorgte für Polizeieinsatz

Gegen 12:30 Uhr rief ein Mann bei der Integrierten Leitstelle an und drohte, sich mit einem Messer zu verletzen.

An seinem Wohnort in der Reichenbacher Straße entgegnete der 38-Jährige den eintreffenden Streifen der PI Schwabach, dass er sich etwas antun werde und verschwand in seiner Wohnung. Dies war Anlass für die Einsatzleitung, die Verhandlungsgruppe Mittelfranken und Spezialeinheiten zu alarmieren. Rund um das Gebäude wurde eine Absperrung errichtet.

Als sich der 38-Jährige am Fenster zeigte und sich mit einer unbekannten Flüssigkeit übergoss, öffneten die Spezialeinheiten gegen 14:00 Uhr die Wohnungstür und konnten den Bewohner widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik eingewiesen.

