Schwabach: Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Unbekannten versuchten zwischen 07:30 und 18:00 Uhr das Fenster einer Arztpraxis in der Rathausgasse einzutreten, gelangten jedoch nicht ins Innere der Praxis. Am Fenster hinterließen die Täter einen Schaden von über 2.000 EUR.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Hinweistelefon der Kriminalpolizei Schwabach unter Telefon 0911 2112 - 3333 in Verbindung setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell