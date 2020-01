Schwabach: POL-MFR: (35) Einbrecher beschädigten Haustür - Zeugen gesucht

Die Unbekannten versuchten in der Zeit zwischen 12:00 Uhr (Sa) und 19:00 Uhr (So) über die Hauseingangstür in das Wohnanwesen in der Joachimsthaler Straße zu gelangen. Hierbei beschädigten sie sowohl den Türrahmen als auch das Türschloss und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

