Schwabach vor 43 Minuten

Schwabach: POL-MFR: (16) In leerstehendes Haus eingebrochen

Schwabach (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in den letzten Wochen in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Oberen Pfaffensteigstraße eingedrungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.