Schwabach: Ladenmarkise angezündet - Täterfestnahme

Am Freitag, gegen 08:00 Uhr zündete ein zunächst unbekannter Täter eine Markise eines Geschäfts in der Königstraße an. Ein Passant löschte den Brand mit einem Eimer Wasser. Bereits am Vortag war die andere Markise in Brand gesetzt worden.

Durch die Taten entstand zudem ein bislang nicht zu beziffernder Schaden an der Hausfassade.

Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach konnte ein 27-jähriger, geistig retardierter Mann, als Täter identifiziert und festgenommen werden.

Ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet.

