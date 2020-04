Schwabach vor 17 Stunden

Schwabach: Holzstapel angezündet - die Kriminalpolizei ermittelt

Schwabach (ots) - Am Freitagabend (24.04.2020) wurde in Wolkersdorf (Stadt Schwabach) ein Holzstapel in Brand gesetzt. Es werden Zeugen gesucht.