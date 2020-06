Schwabach vor 1 Stunde

Schwabach: Fünf Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Schwabach (ots) - Am Freitagnachmittag (29.05.2020) brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwabach-Limbach aus. Fünf Personen wurden leicht verletzt.