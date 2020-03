Schwabach 16.03.2020

Schwabach: Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung - Holzofen entzündet Mobiliar

Schwabach (ots) - Am Samstagmorgen (14.03.2020) wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wendelstein informiert. In der Küche einer Wohnung kam es zu einem Brand.