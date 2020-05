Schwabach vor 39 Minuten

Schwabach: Betrügerische Handwerker waren aktiv

Schwabach (ots) - Am Montag (04.05.2020) boten betrügerische Handwerker einer Seniorin in Schwabach Reinigungs- und Renovierungsarbeiten an. Die Arbeiten führten sie nur zum kleinen Teil aus - kassierten dafür aber einen horrenden Arbeitslohn.