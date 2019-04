Nürnberg vor 39 Minuten

Schmierereien an religiösem Gebäude - Tatverdächtiger ermittelt

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1455 vom 26.09.2018 berichtet, hatten unbekannte Täter am 25.09.2018 an einem religiösen Gebäude in der Nürnberger Südstadt politische Schmierereien angebracht. Ein Tatverdächtiger wurde jetzt ermittelt.