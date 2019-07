Schlag gegen mutmaßliche Rauschgifthändlerbande - sechs Männer in Haft

Im Rahmen intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen gewann das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen Erkenntnisse bezüglich mehrerer mutmaßlicher Rauschgifthändler, die im Raum Erlangen große Mengen Marihuana in Umlauf brachten.

Am 10.05.2019 gelang den Beamten schließlich die erste Festnahme eines 28-Jährigen am Bahnhof in Erlangen. Er hatte etwa fünf Kilogramm Marihuana im Gepäck, welches sichergestellt wurde.

Am 07.06.2019 gingen den Beamten zwei weitere mutmaßliche Rauschgift-Dealer ins Netz. Bei den beiden 26- und 21- Jahre alten Männern konnten über drei Kilogramm Marihuana aufgefunden werden.

Auf Grund weiterer Erkenntnisse durch intensive Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ das Amtsgericht Nürnberg drei weitere Haftbefehle gegen einen 23-Jährigen, einen 30-Jährigen sowie einen 24-jährigen Mann. Die Männer stehen ebenfalls in dringendem Verdacht, Teil der mutmaßlichen Rauschgifthändlerbande zu sein. Die drei Tatverdächtigen wurden am 25.06.2019 festgenommen.

Alle Männer befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft und müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

