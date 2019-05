Nürnberg vor 1 Stunde

Schadensträchtiger Einbruch in Tabakladen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (25.05. - 27.05.2019) brachen unbekannte Täter in einen Tabakladen in einem Kaufhaus im Stadtteil Langwasser ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.