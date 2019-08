Nürnberg vor 1 Stunde

Schadensträchtiger Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen bisher noch unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Nürnberg-Altenfurt ein und stahlen u.a. auch Tabakwaren von hohem Wert. Die Kripo Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.