Erlangen-Land vor 51 Minuten

Sättel aus Reiterhof entwendet - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots) - In der Nacht von 09. auf 10.07.19 drangen Unbekannte in einen Reiterhof im Schwanweg in Heroldsberg ein und entwendeten zahlreiche Sättel. Die Polizei sucht Zeugen.