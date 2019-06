Sachbeschädigungen durch Graffiti scheinen geklärt

In den frühen Morgenstunden des 15.09.2018 brachten die Unbekannten in der Glogauer Straße verschiedene Schriftzüge auf zwei abgestellte U-Bahnzüge an. Der entstandene Sachschaden betrug einige tausend Euro. Beamte der Ermittlungsgruppe für Graffiti-Straftaten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost übernahmen die weitere Sachbearbeitung.

Die Ermittlungen führten nun zum Erfolg. Anhand gesicherter DNA-Spuren ermittelten die Beamten nun einen 23-jährigen Tatverdächtigen. Der Aufenthaltsort des Beschuldigten ist derzeit unbekannt. Nach ihm wird derzeit gefahndet.

Wolfgang Prehl/n

