Nürnberg vor 20 Minuten

Sachbeschädigungen an Amtsgebäuden - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Sowohl am 01.07.2019 als auch am 02.07.2019 beschädigten unbekannte Täter zwei städtische Amtsgebäude in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.