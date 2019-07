Hilpoltstein vor 32 Minuten

Sachbeschädigung an Parteibüro - Kripo ermittelt

Hilpoltstein (ots) - Unbekannte bewarfen am vergangenen Wochenende ein Parteibüro in Allersberg (Lkrs. Roth) mit Eiern. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in dieser Angelegenheit.