Rothenburg o. d. Tauber vor 1 Stunde

Rothenburg o. d. Tauber: Einbrecher öffneten Tresor in Autohaus - Polizei bittet um Hinweise

Rothenburg o. d. Tauber (ots) - Von Samstag auf Sonntag (26.-27.10.2019) kam es in einem Autohaus in Rothenburg o. d. Tauber (Lkrs. Ansbach) zu einem Einbruch in ein Autohaus. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.