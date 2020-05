Das unbewohnte Fachwerkhaus in der Leuzenbronner Straße ist durch das Feuer komplett ausgebrannt. Beamte der Kriminalpolizei Ansbach haben am Freitagvormittag ihre Arbeit am Brandort aufgenommen. Nach aktueller Einschätzung gehen die Brandfahnder davon aus, dass dem Feuer in dem Fachwerkhaus eine Brandstiftung zu Grund liegt.

Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem Brand rund um den Tatort gemacht worden sind, können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gemeldet werden.

