Roth vor 23 Minuten

Roth: Einbruch im Gewerbegebiet an der Lände - Zeugensuche

Roth (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23./24.10.2019) brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude im Rother Gewerbegebiet an der Lände ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.