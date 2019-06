Nürnberg vor 7 Stunden

Rollstuhlfahrer zu Tode gekommen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Vormittag des 05.06.2019 kam am Nürnberger Langwassersee ein 76-jähriger Rollstuhlfahrer zu Tode. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen.