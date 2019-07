Nürnberg vor 25 Minuten

Renitenter Mann auf Basketballplatz

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (24.07.2019) kam es zu einem Polizeieinsatz an einem Basketballplatz in der Sebalder Altstadt in Nürnberg. Ein Mann beleidigte und bedrohte Polizeibeamte und einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter.