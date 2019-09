Renitenter Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Gegen 17:45 Uhr wurde ein unbekannter junger Mann dabei beobachtet, wie er sich in dem Supermarkt zwei Packungen Zigaretten einsteckte und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als ihn der Filialleiter auf den Diebstahl ansprach, gab er eine Zigarettenschachtel zurück und versuchte mit der Zweiten zu flüchten. Der Filialleiter konnte den mutmaßlichen Täter noch an dessen Umhängetasche festhalten, jedoch riss der Riemen und die Tasche fiel zu Boden. Als der Flüchtende seine Tasche aufheben wollte, wurde er erneut festgehalten, schubste jedoch den Filialleiter und eine hinzugeeilte Mitarbeiterin des Marktes vehement zur Seite und flüchtete erneut. Die Frau stürzte und verletzte sich am Arm.

Eine Fahndung im Tatortnahbereich verlief leider ohne Erfolg. Der mutmaßliche Dieb wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 cm groß, etwa 16 Jahre alt, kräftige Statur, trug schwarzen Pullover, graue Hose und rote Turnschuhe

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

