Nürnberg vor 58 Minuten

Renitenter Dieb im Baumarkt erwischt

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (23.08.19) beobachteten zwei Ladendetektive einen Mann beim Diebstahl in einem Baumarkt in der Regensburger Straße. Der mutmaßliche Dieb konnte mit Mühe festgehalten und einer Polizeistreife übergeben werden.