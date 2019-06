Nürnberg vor 9 Stunden

Raub in Nürnberg Schniegling - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Eine junge Frau wurde am Donnerstag (13.06.2019) Opfer eines Handtaschenraubes. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 23:15 Uhr wurde einer 28-jährigen Frau, die in der Schnieglinger Straße im Bereich des Fleischmannplatzes unterwegs war, durch einen Unbekannten die Handtasche entrissen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige auf einem Fahrrad. Durch den Angriff stürzte das Opfer zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Die Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt. Täterbeschreibung: Ca. 20-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schmächtige Statur, trug dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Er flüchtete mit einem dunklem Fahrrad sowie der Tasche der Geschädigten. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handtaschenraubes übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.