Nürnberg vor 58 Minuten

Randaliererin musste nach Widerstand eingewiesen werden

Nürnberg (ots) - Eine 40-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg-Langwasser musste gestern Abend (08.09.2019) nach mehreren Straftaten festgenommen und am Ende sogar in eine Fachklinik eingewiesen werden. Mehrere Polizeibeamte wurden verletzt.