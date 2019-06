Nürnberg vor 1 Stunde

Randalierer leistet Widerstand

Nürnberg (ots) - Ein 20-Jähriger Mann sorgte am frühen Donnerstagmorgen (20.06.2019) für einen größeren Polizeieinsatz in Nürnberg-Langwasser. Der Verursacher wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.