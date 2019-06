Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Seumestraße. An der Einmündung zur Jitzhak-Rabin-Straße bog der Fahrer nach rechts in stadtauswärtige Richtung ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin, die die Jitzhak-Rabin-Straße von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an einem Fußgängerüberweg überquerte.

Der Lkw erfasste die Radfahrerin. Die 30-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Polizeibeamten bei der Klärung der Unfallursache unterstützt.

Die Bayernstraße sowie die Jitzhak-Rabin-Straße waren für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Ben-Gurion-Ring komplett gesperrt.

