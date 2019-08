Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Zeugenaufruf

Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 77-jähriger Radfahrer die Staatsstraße 2259 in Fahrtrichtung Gerhardshofen. Der 46-jährige Fahrer eines Geländewagens mit Ladefläche (sog. Pick-up) befuhr die Straße in gleicher Fahrtrichtung. Als der Pkw und der Radfahrer auf etwa gleicher Höhe waren, kam es - aus bislang ungeklärter Ursache - zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte von seinem Fahrrad. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die örtliche Feuerwehr unterstützt die Polizei ebenfalls durch Absperr- und Umleitungsmaßnahmen. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Staatsstraße 2259 ist im Bereich der Unfallstelle derzeit (Stand: 13:15 Uhr) vollgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 09161 8853-0 in Verbindung zu setzen.

