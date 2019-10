Höchstadt a. d. Aisch vor 6 Stunden

Polizeistreife entdeckte Marihuanapflanze in Garten

Höchstadt a. d. Aisch (ots) - Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch entdeckte bereits am Dienstagabend (15.10.2019) eine Marihuanapflanze in einem Garten in Wachenroth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Bei der Nachschau im Haus des Eigentümers fanden sich weitere Betäubungsmittel.