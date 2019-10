Dazu wird am Polizeiareal in der Wallensteinstraße 47, das auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere der U-Bahn 3, Endhaltestelle Gustav-Adolf-Straße, sehr gut zu erreichen ist, ein umfangreiches Programm für Groß und Klein geboten. Insgesamt acht Food Trucks werden für das leibliche Wohl sorgen.

Groß und Klein wird ein umfassender Einblick in die Polizeiarbeit geboten. Neben einer großen Fahrzeugschau und dem Hubschraubersimulator wird es u.a. Vorführungen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) geben. An insgesamt 18 Stationen können sich die Besucher über die unterschiedlichsten Tätigkeiten der Polizei informieren. So wird unter anderem Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei, der Wasserschutzpolizei sowie der Verkehrspolizei Nürnberg geboten. Vorführungen der zentralen Diensthundestaffel, der Verkehrspuppenbühne, ein Fahrrad- und Bobby-Car-Parcour sowie ein Festnahmeszenario des Unterstützungskommandos runden das Programm ab. Die Polizeipferde sind von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr und ab 15:30 Uhr ebenfalls auf dem Gelände. Der Polizeichor Nürnberg und der Nürnberger Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei bieten eine Kostprobe ihres musikalischen Repertoires. Der Malteser Hilfsdienst e. V. fungiert als Sanitätsdienst und gibt Einblick in seine Einsatzmittel.

Das genaue Programm kann auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter

https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/veranstaltungen/i ndex.html/303648

abgerufen werden.

Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Elke Schönwald/n

