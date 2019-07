Fürth vor 24 Minuten

Polizeieinsatz in der Oststraße - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Mittwochabend (17.07.2019) kam es in der Oststraße in Fürth wegen angeblicher Schüsse zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.