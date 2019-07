Erlangen vor 1 Stunde

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kiosk

Erlangen (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag (17./18.07.2019) in einen Kiosk in Erlangen-Bruck ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.