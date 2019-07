Polizei stellt E-Scooter-Thematik an Infostand vor - Einladung an die Medienvertreter

Mit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) zum 15.06.2019 nimmt nun auch die Zahl an sog. E-Scootern im Straßenverkehr bundesweit kontinuierlich zu.

Zu dieser Thematik betreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag, 23.07.2019 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in Nürnberg, Pfannenschmiedsgasse (vor dem Zeughaus) einen Info-Stand.

Herr Polizeidirektor Werner Meier (Leiter des Sachgebietes für polizeiliche Verkehrsaufgaben des PP Mittelfrankens) und seine Mitarbeiter des Sachgebietes werden die Inhalte der neuen Verordnung erläutern und auf Fragen von Bürgern und Medienvertretern eingehen.

Weiterhin werden zur Veranschaulichung der Thematik ausgewählte Exponate ausgestellt, Info-Flyer verteilt und Verhaltenstipps für ein sicheres, faires und rechtskonformes Verhalten gegeben.

Für Medienvertreter besteht gegen 11:00 Uhr die Möglichkeit Interviews und Statements von Herrn Polizeipräsidenten Roman Fertinger einzuholen.

Wie bereits mit Meldung 939 vom 10.07.2019 berichtet, fand am 17.07.2019 die Verkehrssicherheitsaktion "Bayern mobil - sicher ans Ziel" statt. Mit dieser Aktion wurde auch in diesem Jahr ein Preisausschreiben durchgeführt.

Das Fahrrad, das dabei zu gewinnen war, wird ebenfalls am 23.07.2019 gegen 11:00 Uhr an die glückliche Gewinnerin am Infostand zum Thema E-Scooter überreicht.

Auch hierzu sind Medienvertreter herzlich eingeladen.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell