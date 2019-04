Polizei führte DNA-Entnahmen durch - Bilanz und Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Im Zusammenhang mit dem versuchten Sexualdelikt vom August 2018 im Nürnberger Wiesengrund (Meldungen 1258 v. 22.08.18, 1264 vom 24.08.18 und 1374 vom 14.09.18) führte die Nürnberger Polizei am Dienstagmorgen (09.04.2019) in zwei Anwesen in Fürth DNA-Entnahmen durch. Deren Auswertung bleibt nun abzuwarten.