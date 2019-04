Politische Schmierereien angebracht - Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 07:10 Uhr brachten die Unbekannten einen offensichtlich linksorientierten Schriftzug an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses an, das zwischen Glockendonstraße und Paumgartnerstraße steht. Zudem wurden durch die Schmierereien möglicherweise mehrere Fahrzeuge mit Farbe beschädigt. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

