Diebes-Pärchen bestiehlt hilfsbereite Renterin - Zeugen gesucht

Gegen 12:45 Uhr klingelte das Pärchen an der Wohnungstür der Frau in der Leibnizstraße. Unter einem Vorwand überredeten die beiden die Bewohnerin dazu, sie herein zu lassen. In der Wohnung lenkte der männliche Täter die Bewohnerin ab während die weibliche Täterin sich in der Wohnung umsah.

Nach dem Besuch stellte die Geschädigte fest, dass die Wohnung durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet worden war.

Das Pärchen kann folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter: ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Figur, bekleidet mit einem Jogginganzug, hellgrauer Kapuzenjacke, schwarzer Baseballmütze.

2. Täterin: Ca. 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, bekleidet mit Jogginganzug und schwarzer Baseballmütze.

Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen, denen die beiden beschriebenen Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

