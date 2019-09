POL-MFR: (1294): Unbekannte raubten Handy

Das spätere Opfer saß seinen Angaben zur Folge gegen 00:45 Uhr allein auf einer Bank im Celtispark. Vom Bahnhof kommend sprachen ihn zwei Männer in einer ihm unbekannten Sprache an. Dann schlugen sie auf ihn ein, raubten ihm sein Smartphone und flüchteten zurück in Richtung Hauptbahnhof.

Beschreibung:

Täter 1 Ca. 20 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, ostafrikanischer Typ, kurze blonde Haare, bekleidet mit einem blauen Pullover und Jeans.

Täter 2 Ca. 20 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, ostafrikanischer Typ, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer weißen Jacke.

Eine Fahndung mehreren Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und Nürnberg-Mitte brachte keinen Erfolg. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Opfer und nahm den Tatort in Augenschein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. / Robert Sandmann

