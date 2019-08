Pkw kommt von Straße ab - Beifahrerin tödlich verletzt

Gegen 16:15 Uhr befuhr die 54-jährige Fahrerin eines VW Golf die Kreisstraße NEA 15 von Neustadt an der Aisch nach Baudenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin auf die Gegenspur, verlor die Kontrolle über den Pkw und überschlug sich. Sie und eine 84-jährige Beifahrerin wurden hierbei im Fahrzeug eingeklemmt. Durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehren Baudenbach und Neustadt an der Aisch konnten die Personen aus dem Fahrzeug befreit werden. Ersten Erkenntnissen nach, war kein anderes Fahrzeug an dem Unfallgeschehen beteiligt. Die 84-jährige Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch war mit der Unfallaufnahme betraut. Zur genauen Aufklärung der Unfallursache, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Gutachter hinzugezogen. Auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz.

Bis kurz nach 20 Uhr war die NEA 15 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

