Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr (Mi.) und 06:20 Uhr (Do.) einen BMW X5, welcher in der Straße In der Windstube abgestellt war. Am Fahrzeug waren silberne 20-Zoll-Räder, seitliche Alu-Trittbretter und die amtlichen Kennzeichen RH-AS 997 angebracht. Der schwarze Pkw hat einen Zeitwert von ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell