Lauf a. d. Pegnitz vor 1 Stunde

Pkw-Diebstahl - Zeugen gesucht

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - In der Nacht zum Dienstag (25.06.2019) wurde in ein Firmengelände in Schnaittach eingebrochen. Hier wurde ein Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.