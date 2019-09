Personenkontrolle endete mit Widerstand

Der 20-Jährige sollte gegen 03:00 Uhr in der Kaiserstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Als er sich sofort aggressiv verhielt und ihm deshalb die Fesselung angedroht werden musste, griff er die Beamten an und widersetzte sich seiner Gewahrsamnahme. Erst als er am Boden fixiert werden konnte, beruhigte er sich. Das hielt ihn aber nicht davon ab, die Beamten aufs Übelste zu beleidigen.

In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme durch. Im Anschluss daran wurde der Beschuldigte ausgenüchtert.

Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung wurde der 20-Jährige angezeigt. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Bert Rauenbusch/sg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell