Schwabach vor 38 Minuten

Paketdiebstähle - Tatverdächtige festgenommen

Schwabach (ots) - Am Sonntagnachmittag (30.06.2019) nahm die Polizei eine mutmaßliche Diebesbande in Schwabach fest. Sie transportierte in ihren Fahrzeugen eine Vielzahl an entwendeten Paketsendungen.