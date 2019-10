Ohne Gurt ins Gefängnis

Gegen 17:00 Uhr hielt eine Polizeistreife der Inspektion Fürth einen VW Golf in der Angerstraße an, weil sie festgestellt hatte, dass dessen Fahrer seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als der 25-Jährige bei der darauffolgenden Überprüfung angab, weder Führerschein noch Ausweispapiere mitzuführen, wurden die Beamten misstrauisch. Um die Angaben des Mannes zu überprüfen, fuhren sie mit ihm in die Dienststelle.

Dort stellte sich nicht nur heraus, dass der Autofahrer überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt, sondern dass er auch bei seinen Personalien gelogen hatte. Gegen den Mann bestanden gleich mehrere Haftbefehle. Die Polizeibeamten nahmen den 25-Jährigen daraufhin fest und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Michael Konrad/n

