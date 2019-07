Mittelfranken / München vor 1 Stunde

Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung in Münchener U-Bahn (Linie 6 stadtauswärts)

Mittelfranken / München (ots) - Wie bereits mit Meldung Nr. 1879 vom 11.12.2018 durch das Polizeipräsidium München berichtet, kam es am 08.12.2018, gegen 14.20 Uhr, in einer U-Bahn, die sich auf dem Weg zum Fußballstadion in Fröttmaning befand, zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung.