Oberfranken/Mittelfranken: 14-jährige Marlene Dudda vermisst

Im Zeitraum vom 26. bis 29. Oktober 2019 hielt sich Marlene Dudda bei ihren Eltern im Landkreis Ansbach auf. Sie stieg am Abend des 29. Oktobers in Ansbach in den Zug und sollte über Nürnberg nach Marktredwitz zurückreisen. Offensichtlich beendete sie die Rückreise auf diesem Weg und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. In den folgenden Tagen bestand noch telefonischer Kontakt zwischen der Vermissten und ihren Eltern, der inzwischen jedoch abbrach.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Marlene Dudda befand sich in der Vergangenheit in mehreren Jugendhilfeeinrichtungen im Raum Oberfranken, aber auch in Mittel- und Unterfranken. Somit kann ihr Aufenthaltsort nicht näher eingegrenzt werden. Es ist jedoch bekannt, dass sie sich bevorzugt in der Nähe von Bahnhöfen aufhält.

Marlene Dudda ist 14 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und schlank. Zuletzt hatte sie ihre schulterlangen Haare weinrot gefärbt und trug einen sogenannten "Undercut".

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Marlene Dudda oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wunsiedel, Tel.-Nr. 09232/9947-0, in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Ein druckfähiges Foto zur aktuellen Pressemeldung steht unter folgendem Link zum Download bereit und ist unter Quellenangabe zur Veröffentlichung freigegeben:

https://www.polizei.bayern.de/oberfranken/news/presse/aktuell/index.html/307345

Eine Veröffentlichung des Fotos ist nur zum Zwecke der aktuellen Fahndung rechtlich zulässig. Mit Widerruf der Fahndung sind die Bilder unverzüglich zu löschen.

Quelle PP Oberfranken

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4473159 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell