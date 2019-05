Nürnberg/Fürth: Versammlungsgeschehen am 1. Mai - Bilanz, Stand: 15:00 Uhr

Stadtgebiet Nürnberg Der Aufzug des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) startete gegen 10:20 Uhr am Aufseßplatz mit rund 1500 Personen und zog nach einer Zwischenkundgebung am Bahnhofsplatz zum Kornmarkt. An der dortigen Abschlusskundgebung mit anschließendem Maifest nahmen rund 4500 Besucher teil.

Gegen 12:40 Uhr startete im Stadtteil Gostenhof der Demonstrationszug der Initiative Neue ArbeiterInnenbewegung. Etwa 2700 Teilnehmer bewegten sich nach einer Auftaktkundgebung in der Bauerngasse/Gostenhofer Hauptstraße über den Plärrer in die Nürnberger Südstadt. Nach einer Zwischenkundgebung in der Pillenreuther Straße zogen die Demonstranten über den Bahnhofsplatz und den Frauentorgraben zum Jakobsplatz, um dort eine weitere Kundgebung abzuhalten. Anschließend gelangte der Demonstrationszug über den Plärrer und die Fürther Straße in die Adam-Klein-Straße, wo die Versammlung gegen 14:45 Uhr beendet wurde. Viele der Demonstrationsteilnehmer besuchten danach das Straßenfest in der Müllnerstraße.

Während der Demonstration der Initiative Neue ArbeiterInnenbewegung wurden vereinzelt Rauchbomben gezündet. Zwei Personen wurden wegen Beleidigung angezeigt. Eine vermummte Person besprühte kurz vor Veranstaltungsende mehrere Gebäude in der Adam-Klein-Straße mit einem Schriftzug in roter Farbe. Vereinzelt wurde kurz vor Erreichen des Straßenfestes Pyrotechnik gezündet. Polizeibeamte kamen beim dem Demonstrationsgeschehen nicht zu Schaden.

Die alljährliche Maiausfahrt der Motorradfahrer lockte am Vormittag rund 9000 Zweiradfahrer in die Münchner Straße. Von dort setzten sich die Kradfahrer ab 12:00 Uhr über die A73 in Bewegung, um in die neue Motorradsaison zu starten. Aufgrund der notwendigen Verkehrssperrung kam im Bereich der Münchner Straße bis gegen 13:00 Uhr in stadtauswärtiger Fahrtrichtung zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Stadtgebiet Fürth

An dem Aufzug des DGB in Fürth nahmen etwa 600 Personen teil. Es kam zu keinen Störungen.

